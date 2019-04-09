Son Dakika Haberleri: Magiad İki Önemli İsmi Ağırladı

Magiad İki Önemli İsmi Ağırladı

1 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Genel Başkanı Rabia Özcömert'i ağırladı.

Magiad İki Önemli İsmi Ağırladı, System.String[]
Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Genel Başkanı Rabia Özcömert'i ağırladı.

MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı tarafından yapılan davet üzerine Manisa'ya Ankara'dan gelen TÜGİK Genel Sekreteri Yılmaz ve Kıbrıs'tan gelen ZAYDER Genel Başkanı Özcömert, MAGİAD'ın haftalık yönetim kurulu toplantısına da katılım sağladı.

Sivil toplum faaliyetleri ve ekonomik girişimlere ilişkin tecrübelerini MAGİAD yönetim kurulu üyeleri ile paylaşan Yılmaz ve Özcömert, gerek üretim ekonomisinin canlandırılması gerekse Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin ne şekilde artırılabileceğine ilişkin görüşlerini ifade etti.

Toplantıda Türkiye vatandaşları tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılabilecek yatırımlar için gerekli olan hukuki ve bürokratik altyapının belirlenebilmesi için MAGİAD ve ZAYDER arasında yapılacak ortak bir ön çalışmanın mutabakatı da sağlandı.

Toplantıda ayrıca MAGİAD önderliğinde Manisa'da gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitiminin, TÜGİK'in koordinasyonu ile tüm Türkiye genelinde ne şekilde gerçekleştirilebileceği değerlendirildi.

TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ve ZAYDER Genel Başkanı Rabia Özcömert'i Manisa'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Bu vesile ile kıymetli zamanlarını ayırarak MAGİAD'ı ziyaret eden ve çok önemli konu başlıkları üzerinde istişare yapılmasına imkan tanıyan TÜGİK Genel Sekreteri Sayın Tanzer Polat Yılmaz ile ZAYDER Genel Başkanı Rabia Özcömert'e teşekkürü bir borç biliriz." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:58 Kaynak: İHA

Genç, Tanzer Polat Yılmaz, Türkiye, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Magiad İki Önemli İsmi Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]