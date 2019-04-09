Magiad İki Önemli İsmi Ağırladı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Genel Başkanı Rabia Özcömert'i ağırladı.

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Genel Başkanı Rabia Özcömert'i ağırladı.



MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı tarafından yapılan davet üzerine Manisa'ya Ankara'dan gelen TÜGİK Genel Sekreteri Yılmaz ve Kıbrıs'tan gelen ZAYDER Genel Başkanı Özcömert, MAGİAD'ın haftalık yönetim kurulu toplantısına da katılım sağladı.



Sivil toplum faaliyetleri ve ekonomik girişimlere ilişkin tecrübelerini MAGİAD yönetim kurulu üyeleri ile paylaşan Yılmaz ve Özcömert, gerek üretim ekonomisinin canlandırılması gerekse Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin ne şekilde artırılabileceğine ilişkin görüşlerini ifade etti.



Toplantıda Türkiye vatandaşları tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılabilecek yatırımlar için gerekli olan hukuki ve bürokratik altyapının belirlenebilmesi için MAGİAD ve ZAYDER arasında yapılacak ortak bir ön çalışmanın mutabakatı da sağlandı.



Toplantıda ayrıca MAGİAD önderliğinde Manisa'da gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitiminin, TÜGİK'in koordinasyonu ile tüm Türkiye genelinde ne şekilde gerçekleştirilebileceği değerlendirildi.



TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ve ZAYDER Genel Başkanı Rabia Özcömert'i Manisa'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Bu vesile ile kıymetli zamanlarını ayırarak MAGİAD'ı ziyaret eden ve çok önemli konu başlıkları üzerinde istişare yapılmasına imkan tanıyan TÜGİK Genel Sekreteri Sayın Tanzer Polat Yılmaz ile ZAYDER Genel Başkanı Rabia Özcömert'e teşekkürü bir borç biliriz." dedi. - MANİSA

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