Son Dakika Haberleri: MAGİAD, projelerini Başkan Çelik ile paylaştı
Son Dakika Ekonomi MAGİAD, projelerini Başkan Çelik ile paylaştı

MAGİAD, projelerini Başkan Çelik ile paylaştı

1 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetimiyle birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, Manisa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

MAGİAD, projelerini Başkan Çelik ile paylaştı, System.String[]

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetimiyle birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, Manisa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Denek Başkanı Halil Ağırbaşlı, dernek faaliyetlerinden bahsederek, ekonomik ve sosyal alanda hazırladıkları projeleri Başkan Çelik'le paylaştı. Ayrıca ziyarette Manisa'ya yatırım yapması planlanan Volkswagen ile Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, Manisa Genç İş Adamları Derneği'ne her platformda desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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