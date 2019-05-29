Son Dakika Haberleri: MAGİAD, projelerini Vali Deniz'le paylaştı
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MAGİAD, projelerini Vali Deniz'le paylaştı

29 dakika önce

Manisa Genç İş Adamları Derneğinin (MAGİAD) gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Halil Ağırbaşlı ve yönetimi, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, projelerini ve çalışmalarını anlattı.

MAGİAD, projelerini Vali Deniz'le paylaştı, System.String[]
Manisa Genç İş Adamları Derneğinin (MAGİAD) gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Halil Ağırbaşlı ve yönetimi, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, MAGİAD'ın çalışmaları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ağırbaşlı, "Manisa Genç İş Adamları olarak Manisa'mızın yararına olacak her türlü çalışmanın içerisinde yer aldık. Yeni yönetimimiz ile bundan sonra da Manisa yararına olacak her projede olmayı hedefliyoruz. Sürekli değişen ve gelişen dünyada ekonomik ve toplumsal konularda gençlerin katkısının önemi ortadadır. Bizler de genç iş adamları olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de sayın valimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Ahmet Deniz, Başkan Ağırbaşlı ve yönetimini tebrik etti. Manisa'ya yeni atanmasına rağmen MAGİAD'ın köklü bir dernek olduğunu ve Manisa için önemini bildiğini kaydeden Vali Deniz, derneğin bundan sonraki çalışmalarına da ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:19 Kaynak: İHA
Genç, Manisa, Ekonomi
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