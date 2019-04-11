Son Dakika Haberleri: Magiad Üniversite ile İlişkilerini Güçlendiriyor

Magiad Üniversite ile İlişkilerini Güçlendiriyor

1 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker'i makamında ziyaret etti.

Magiad Üniversite ile İlişkilerini Güçlendiriyor, System.String[]
Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker'i makamında ziyaret etti. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ile daha yakın ilişkiler tesis etmek istediklerini ifade etti.

MAGİAD tarafından gerçekleştirilen ziyarete, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Genel Başkanı Rabia Özcömert de eşlik etti.

MAGİAD bünyesinde yer alan öğrenci temsilciği bünyesinde daha çok tıp fakültesi öğrencisi görmeyi arzu ettiklerini söyleyen MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, bu noktada MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ile daha yakın ilişkiler tesis etmek istediklerini ifade etti.

Dekan Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, gençlere ve öğrencilere yapılacak fiili destek ve yönlendirmelerin ne denli önemli olduğunu vurguladı. Bu kapsamda dekanlık tarafından tıp fakültesine kayıt yaptıran her bir öğrenciye 2 adet kitap ve dekanın 'hoş geldiniz' notunu içeren bir çanta hediye edildiğini söyleyen İlker, hemen her vesile ile öğrencilere çokça kitap ve kültürel ilerlemeyi sağlayan hediyeler verildiğini ifade etti.

Ziyaret sonunda Dekan Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, MAGİAD yönetim kurulu üyelerine tıp tarihi, Rus tıp tecrübeleri ve Türk kültürüne ilişkin dörder adet kitap hediye etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
Genç, Manisa, Sami İlker, Güncel
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