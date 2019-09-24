Son Dakika Haberleri: MAGİAD üyeleri Başkan Ergün'e faaliyetlerini anlattı
Son Dakika Güncel Haber

MAGİAD üyeleri Başkan Ergün'e faaliyetlerini anlattı

1 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

MAGİAD üyeleri Başkan Ergün'e faaliyetlerini anlattı, System.String[]

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette Denek Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetim kurulunu Başkan Ergün'e tanıttı ve dernek faaliyetlerinden bahsetti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede MAGİAD, Manisa ve Manisalılar için tasarladıkları projeleri Cengiz Ergün ile paylaştı. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Manisa'ya yaptığı katkılardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün de gençlerin çalışmalarının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Başkan Ergün; "Dün bizler sizlerin yerindeydik yarın da sizler bizim bugün bulunduğumuz makamlarda olacaksınız. O nedenle sizlerin fikirleri, sizlerin çalışmalarını önemsiyoruz. Bizler de elimizden gelen desteği her zaman verdik vermeye de devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: Abdullah Gül'e söz verdiniz mi?
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Kara Kuvvetlerinde görevli 50 şüpheliye sabit hatlarla iletişim kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 10:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MAGİAD üyeleri Başkan Ergün'e faaliyetlerini anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]