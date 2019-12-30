MAGİAD ve Yunusemre Manisa markası ön plana çıkaracak - Son Dakika
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MAGİAD ve Yunusemre Manisa markası ön plana çıkaracak

6 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

MAGİAD ve Yunusemre Manisa markası ön plana çıkaracak, System.String[]

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette MAGİAD ve Yunusemre Belediyesinin faaliyetlerinde Manisa markasının ön plana çıkarılması olduğu görüşünde birleşildi.


MAGİAD Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı'ya, dernek yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Dolman, Genel koordinatör Faik Kav ve iş adamları İsa Yavaş, Muharem Kayadelen ve Murat Kaplan da eşlik etti. Yapılan ziyaret esnasında dernek üyeleri 2020 yılı içerisinde yapılacak organizasyonlarla ilgili Yunusemre Belediyesinden destek istedi. MAGİAD Yönetim Kurulunun ve Yunusemre Belediyesinin faaliyetlerinde amacın Manisa markasının ön plana çıkarılması olduğu görüşünde birleşilen ziyaret, sıcak ve samimi sohbet ortamında geçti. Yapılan görüşmede ayrıca Yunusemre Belediyesine ait tesisler hakkında da bilgi alındı.


MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı nüfusuyla birçok ilden daha büyük olan Yunusemre ilçesine yaptığı hizmetlerden ve katkılardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye dernekleri adına teşekkür etti. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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