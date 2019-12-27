MAGİAD yönetimi Manisa CBÜ öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAGİAD yönetimi Manisa CBÜ öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

MAGİAD yönetimi Manisa CBÜ öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

MAGİAD yönetimi Manisa CBÜ öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.


MAGİAD yönetimi Manisa CBÜ öğrencileriyle düzenlenen konferansta buluştu. Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde "Girişimciliğe Adım Adım - Girişimcilik Hikayeleri" adı altında gerçekleştirilen konuşmalara öğrenciler tarafından gösterilen ilgili büyüktü. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, meslek ve ticaret hayatlarında edindikleri tecrübeleri öğrencilere aktarmak için örnekler ve hikayeler ile dolu konuşmalar gerçekleştirdi.


Konferansın soru ve cevap bölümünde katılım sağlayan öğrenciler tarafından iş hayatı, riskler, KOBİ ve yatırım konularında sorulan ve talep edilen çeşitli meseleleri dinleyen MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere destek vermek üzere MAGİAD Merkezi'nde öğrenciler ile bir toplantı yapmaya karar verdi.


Konferansın sonunda MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerine, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından plaket sunumu gerçekleştirildi.


MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ağırbaşlı tarafından takdim edilen çiçek ve gösterilen ilgi için teşekkür eden Prof. Dr. Taş, MAGİAD'ın Manisa ve ülke için ne denli önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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