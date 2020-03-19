"Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri' seçildi - Son Dakika Ekonomi

"Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi

7 saat önce

Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından "2020 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi.

Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından "2020 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi.


Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Gartner, Magic Quadrant liderlerini "mevcut vizyonlarını layıkıyla yerine getiren ve kendini gelecek için doğru konumlandıran şirketler" olarak tanımlıyor. Vodafone, her iki eksende de önceki yıla göre gelişme kaydetti.


Gartner, bu yılki Magic Quadrant için küresel ağ hizmetleri pazarında hizmet veren ve "dünya çapında kapsama alanına sahip sabit kurumsal şebeke hizmeti sağlayıcıları" olarak nitelendirdiği 20 firmayı değerlendirdi.


Araştırmada, SD-WAN hizmetleri, İsteğe Bağlı Şebeke hizmetleri, Şebeke Fonksiyonları Sanallaştırma (NFV) hizmetleri ve Sanal Müşteri Teçhizatı'nın (vCPE) dahil edildiği yeni küresel şebeke hizmetlerinin yanı sıra WAN taşıma hizmetleri, taşıyıcı tabanlı bulut ara bağlantısı ve yönetilen WAN hizmetleri dahil mevcut küresel şebeke hizmetleri incelendi.


SD-WAN hizmetlerini iyileştiriyor


Bağlantıda olmak, şirketlerin şebekelerini akıllı hale getirmesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Vodafone, müşterileri için uçtan uca entegre dijital deneyim sunma yaklaşımı kapsamında self servis ve otomasyon yeteneklerindeki gelişmelerle yaratıcı ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Ayrıca, güvenlik, vCPE ve NFV ürünleri için daha fazla sayıda tedarikçiyle çalışma ve bu hizmetlerin kapsamının genişlemesi dahil olmak üzere yönetilen SD-WAN hizmetlerinde iyileştirmeler de yapıyor.


Vodafone, tüm bölgelerdeki yeni tedarikçiler ve hizmet noktaları ile bulut bağlantı yeteneklerini 18 şehre genişletti. Buna AWS, Azure, IBM ve Oracle ile gerçekleştirilen iş birlikleri de dahil. Vodafone, böylece pazardaki yayılımını daha da artırdı. Vodafone ayrıca, son bir yılda AWS, Google ve Microsoft gibi şirketlerle birlikte sunduğu doğrudan ve üçüncü taraf erişimle 195 ülkeyi kapsayarak küresel internet yeteneklerini de genişletti.

Geçen yıl Avrupa'da Liberty Global varlıklarını satın alan Vodafone, şu anda bölgedeki en büyük yeni nesil şebekeye sahip firma olarak müşterilerine pazar lideri bir şebeke hizmeti sunuyor.


"Vodafone, SD-WAN dahil sabit ağ hizmetlerini geliştirmeye devam etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Gartner'ın Vodafone'u bir kez daha "Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" olarak seçmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Rerolle, Vodafone'un, geçen yıl boyunca bölgedeki en büyük yeni nesil şebeke olmak için SD-WAN dahil sabit ağ hizmetlerini geliştirmeye devam ettiğini aktararak, "Grubumuz, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya Pasifik'teki müşterilerin dijital hedeflerinde başarıyla ulaşmaları için çalışıyor. Vodafone'un yüksek performanslı şebekeleri her zamankinden daha fazla şirket ve sektör lideri tarafından kullanılıyor. Vodafone, böylece müşterileriyle birlikte büyüyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]