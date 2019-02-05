Magider, Başkan Çelik'i Ağırladı

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ağırladı.

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ağırladı.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Girişimciler Derneği Başkanı Ömre Yılmaz ve yönetimi ziyaret etti. Ziyareti esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Ahmet Nalbant, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve partililer eşlik etti. Görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde Şehzadeler Belediyesinin herkesin belediyesi olması için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Başkan Çelik, "MAGİDER başkanlığını yürüten değerli kardeşimiz Ömre Yılmaz aynı zamanda benim ilkokulda aynı sınıfta okuduğum bir kardeşimizdir. Biz 5 yıl boyunca Şehzadeler'e hizmet ettik. Allah'a şükürler olsun ki bugün alnımız dik ve şeffaf bir şekilde halkımızın karşısındayız. Görev yaptığımız süre içerisinde kamunun kaynaklarını büyük bir titizlikle kullandık. Kılı kırk yararak hizmet etmeye gayret ettik. Bugün yüzümüzü kızartacak bir yanlışın içerisinde olmamanın rahatlığı ile halkımızın karşısındayız. Zor şartlarda başladığımız bu yolda bir taraftan sıfırdan bir belediye kurduk. Diğer taraftan 67 tane mahallemize kesintisiz bir şekilde hizmet götürdük. 2014 seçimlerinde vermiş olduğumuz sözü tutarak partizanlık yapmadan, siyasi yelpazenin en sağından en soluna herkesin belediyesi olmak için çaba gösterdik. Bütün samimiyetimizle de bunu ortaya koyduk. Şehzadeler'de rutin belediyecilik hizmetlerimizi yerine getirdik. Bunun yanı sıra ilklerin belediyesi olarak Manisa'da birçok ilk projeyi de hayata geçirdik. Çok şükür ki bugün yaptığımız çalışmalarımızın karşılığını sokaklarda alıyoruz. Farklı siyasi görüşe mensup arkadaşlarımız bize tercihimiz sizden yana olacaktır diyebiliyorlar. Bu konuda bizi son derece mutlu ediyor. Bugün Cumhur İttifakının Şehzadeler adayıyız. Manisa Büyükşehir Belediyesinde Başkanımız Cengiz Ergün'e Şehzadeler'de de şahsımıza desteklerinizi istiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah" dedi.



MAGİDER olarak ortak gayenin Manisa'ya en güzel şekilde hizmet etmek olduğunun altını çizen MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz ise "Bu şehre güzel şeyler kazandırmak için sizler işin bir ucundan tuttunuz biz sivil toplum kuruluşları da diğer ucundan tuttuk. Ortak gayemiz şehrimiz. Şehzadeler Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bizler gayet memnunuz. Hizmetlerinizi beğeniyle takip ediyoruz. Manisa'da herkes değerli başkanımızın her kesime hitap etmesini ve gönüllerine dokunmasını biliyor ve her yerde konuşuyor. Çıkmış olduğunuz bu yolda başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlı olsun. Bütçeniz imkanlarıyla şehrimize güzel hizmetler kazandırdınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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