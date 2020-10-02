"Magnezyum eksikliği Alzheimer'a yol açabilir" - Son Dakika

"Magnezyum eksikliği Alzheimer'a yol açabilir"

Magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran "Magnezyum en önemli fonksiyonlarını insülin, tiroit, progesteron ve östrojen gibi hayati önemi olan hormonların çalışması, kas hareketleri, sinir sistemi çalışması üzerinde göstermektedir.

Magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran "Magnezyum en önemli fonksiyonlarını insülin, tiroit, progesteron ve östrojen gibi hayati önemi olan hormonların çalışması, kas hareketleri, sinir sistemi çalışması üzerinde göstermektedir. Düşük magnezyumun beyinde ağır metallerin birikmesine neden olarak Parkinson, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dair kanıtlar mevcuttur" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, insan yaşamının olmazsa olmaz elementlerinden biri olduğunu belirttiği magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı uyarılarda bulundu. Dr. Koran, magnezyumun en çok kemiklerde bulunduğuna dikkati çekerek "Magnezyum en önemli fonksiyonlarını insülin, tiroit, progesteron ve östrojen gibi hayati önemi olan hormonların çalışması, kas hareketleri, sinir sistemi çalışması üzerinde göstermektedir. Bundan da anlaşılacağı üzerine magnezyum eksikliği tüm vücudumuzda belirtiler veren bir tabloya yol açar" dedi.

"UYKUSUZLUĞUNUZUN NEDENİ BU OLABİLİR"

Düşük magnezyumun beyinde ağır metallerin birikmesine neden olduğunu belirten Dr. Koran, şöyle devam etti: "Magnezyum eksikliğinin Parkinson, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dair kanıtlar mevcuttur. Yine bu ağır metal birikimine bağlı çocuklarda öğrenme bozuklukları görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında sebebi bulunamayan bulantı kusma, kas kasılmaları, kalp ritim bozuklukları ve uykusuzluğun da nedeni magnezyum eksikliği olabilir. Birçok gıdanın içinde magnezyum bulunsa da magnezyum eksikliği sık görülen bir durumdur. Öncelikle belirtmek gerekirse tarımda sık kullanılan hayvansal gübreler fazla miktarda potasyum ve fosfor içerdikleri için bitkilerdeki magnezyum düzeyini düşürmektedir. Bunun dışında yaşa, cinsiyete, kronik hastalık durumuna ve yaşam tarzına göre de magnezyum eksikliği görülebilmektedir. Kızartma, buğulama ya da kaynatma gibi yüksek ısılar besinlerdeki magnezyum miktarını azaltmaktadır. Yüksek karbonhidratlı ve yağlı diyet, mental ve fiziksel stres de magnezyum eksikliğine yol açabilmektedir."

YAŞLILAR VE GEBELER RİSK ALTINDA

Dr. Koran, gebelikte vücudun magnezyum ihtiyacının arttığına değinerek, şu bilgileri verdi: "Ayrıca yaşlılıkla beraber magnezyumun bağırsaktan emilimi de azaldığı için magnezyum eksikliği sık görülebilmektedir. Dengesiz beslenme ve diyetler, alkol ve sigara da magnezyum eksikliğine yol açmaktadır. Büyüme çağındaki çocuklarda da magnezyum ihtiyacı arttığı için çok dikkatli olunmalıdır. Şeker hastalarının kullandığı insülin tedavisi ve yüksek tansiyon hastalarının kullandığı idrar söktürücü ilaçlar da kandaki magnezyum düzeyini düşürebilmektedir."

ENGİNAR, KABAK ÇEKİRDEĞİ VE BİTTER ÇİKOLATA TÜKETİN

Dr. Koran, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: "Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca kaju, susam, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde, bunun dışında nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagillerde, somon, uskumru ve karides gibi deniz mahsullerinde magnezyum bulunmaktadır. Bunların dışında Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir."


- İstanbul
Magnezyum eksikliği Alzheimer'a yol açabilir

Parkinson Hastalığı, İnsülin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Magnezyum eksikliği Alzheimer'a yol açabilir' - Son Dakika

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