Magnum Fotoğrafçısı Bruno Barbey'in Sergisi 14 Mart'ta Açılacak

Fotoğraf sanatçısı Bruno Barbey'in "My Morocco" başlıklı sergisi, 14 Mart'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Fotoğraf sanatçısı Bruno Barbey'in "My Morocco" başlıklı sergisi, 14 Mart'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1964 yılından bu yana Magnum Fotoğraf Ajansı'na üye olan, 1992 ile 1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten Faslı fotoğrafçı Barbey'in sergisi, Fotoğrafevi iş birliğiyle Leica Galeri İstanbul'da açılacak.



Sergi, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas'la ilgili hazırladığı dört kitabından biri olan "My Morocco"dan bir seçki sunacak. Sergide, ayrıca Barbey'in doğum yeri olan Fas'a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflar yer alacak.



Yaklaşık 50 yıldır Nijerya, Vietnam, Orta Dogˆu, Banglades¸, Kamboc¸ya, Kuzey I·rlanda, Irak ve Kuveyt'teki savaş¸ ve çatışmalarda çektiği fotoğraflarla dünyada adını duyuran Barbey'in 30'un üzerinde fotoğraf kitabı basıldı.



Sergi, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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