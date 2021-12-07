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'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

07.12.2021 08:08

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Magnum' ile ev ve park halindeki araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İpekyolu, Köpek, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'MAGNUM'LU ARAMADA 104 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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