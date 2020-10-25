Mağripli alimler Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini kınadı - Son Dakika

Mağripli alimler Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini kınadı

25.10.2020 00:37
Mağripli alimler Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini kınadı, System.String[]

Mağrip ülkelerinden (Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya) alimler, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine tepki göstererek ABD'nin baskılarına boyun eğmeme çağrısında bulundu.

Mağrip ülkelerinden ( Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya) alimler, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine tepki göstererek ABD'nin baskılarına boyun eğmeme çağrısında bulundu.

"Mağripliler normalleşmeye karşı" başlığı altında Zoom programı üzerinden yapılan, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Birliği ile Mağrip ülkelerindeki alimlerin ve kurumların katılımıyla düzenlenen konferansta, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi kınandı.

Mağrip Arap Alimler Birliği üyesi Şeyh Sufyan Ebu Zeyd tarafından okunan konferansın sonuç bildirisinde, siyonistlerin Filistin toprakları üzerinde hakkı bulunduğu iddiasının, hukuki ve şeri olarak geçersiz olduğu, ahlaki kurallar ve insan haklarıyla çeliştiği belirtildi.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine tepki gösterilerek Arap rejimlerine ABD'nin baskılarına boyun eğmeme çağrısı yapıldı.

Bildiride hükümetlerin, normalleşme karşıtı halklarından yana olmasının, mevcudiyetinin korunması ve garantisi için gerekli olduğu belirtildi.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığı belirtilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mağripli alimler Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini kınadı - Son Dakika

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