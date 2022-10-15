Mahalle arasında mühürlü hayvanat bahçesine kaçak giriş

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasında faaliyet gösteren hayvanatbahçesi, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla ikinci kez mühürlenip, ruhsatı iptal edildi. Salı günü yapılan mühürleme işleminin ardından hayvanat bahçesinin kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü, ziyaretçilerin farklı kapıdan içeriye alındığı ortaya çıktı.

İş insanı Ahmet Zeki Öner, ilçedeki İncek Mahallesi'nde kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide hayvanat bahçesi açtı. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesi ile çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldukları gerekçesiyle ruhsat iptali için dava açtı. Ankara 18'inci İdari Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Mahkeme rapor doğrultusunda, Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı'nca mahkeme kararı doğrultusunda işletme 14 Eylül'de mühürlendi.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ, RUHSAT İPTAL EDİLDİ

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, mühürleme işleminin yetkisiz idare (Gölbaşı Kaymakamlığı) tarafından yapıldığı, yetkinin Ankara Valiliği'nde olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine başvurdu. Ankara 12'nci İdare Mahkemesi, kapatma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kaplan, bunu üzerine mehter takımı eşliğinde hayvanat bahçesini tekrar ziyaretçilere açtı. Bu sırada Niyazi Gürel, avukatı aracılığıyla mühürlemenin mahkeme kararıyla yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren 12'nci İdare Mahkemesi, işletmenin tekrar mühürlenmesine karar verdi. Hayvanat bahçesi bunun üzerine geçen salı günü ikinci kez mühürlendi. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi de gerekçeli kararını açıklayarak, hayvanat bahçesinin ruhsatının iptaline karar verdi.

'KÜÇÜK KAPIDAN MÜŞTERİLERİMİZİ ALIYORUZ'

Hayvanat bahçesinin, salı günü ikinci kez mühürlenmesine rağmen kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ziyaretçiler, mühürlü kapının yanındaki diğer kapıdan ücret karşılığında içeriye alınırken, hafta sonu için de telefonla rezervasyon yaptırılıyor. DHA muhabirinin müşteri gibi aradığı işletme telefonunu açan görevli, "Bir davamız var, yan komşumuzla. Davadan dolayı kapı kapalı; ama gelmek isterseniz küçük kapıdan misafirlerimizi alıyoruz. Gelmek isterseniz alabiliriz. Yetişkin girişleri 80, öğrenci girişleri 60 TL. Hafta sonu da açığız; ama çok kalabalık alamayacağız, sadece rezervasyon yaptıran müşterilerimizi alacağız" dedi.

'ARTIK TAMAMEN KAPATILACAK'

Niyazi Gürel'in avukatı Merve Nur Özkan, işletme sahibinin mahkemeyi yanılttığını belirterek, "Mahkeme kararı yok gibi, Gölbaşı Kaymakamlığı'nın verdiği karar doğrultusunda mühürlenmiş gibi bir dava açtılar. 12'nci İdare Mahkemesi de 'Hayvanların hakları zedelenmesin' diye yürütmenin durdurulması taleplerini kabul etti. Ancak dosyanın içinde şu bilgiyi söylemediler; burası zaten 18'inci İdare Mahkemesi'nin kararı neticesinde Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından mühürlenmişti. Biz de dilekçelerimizi yazdık; ama mührü söküp müşteri almaya başladılar. Mühür bozma suçundan ötürü savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Dosyaya müdahil olduk, dilekçelerimizi sunduk. Burası bu şekilde salı günü tekrar mühürlendi. Bu süre içinde 18'inci İdare Mahkemesi tarafından ruhsatın iptal edilmesine karar verildi. Artık tamamen kapatılacak. Buraya vatandaşlarımızın gitmemesi gerekiyor. Açık olan tek kapı var, arka kapı. Orasının açık olma nedeni de hayvanların beslenmesi ve sağlıklarının korunması için" dedi.

'ZİYARETÇİ ALMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Özkan, mühürleme işlemine rağmen hayvanat bahçesine kaçak ziyaretçi alındığını belirterek, "Mühürlü kapının yanındaki küçük kapıdan içeriye ziyaretçi aldıklarının görüntülerine ulaştık. Oraya hiçbir şekilde ziyarete gidilmemesi gerekir. Orası hayvanlar için uygun bir yer olsaydı ruhsat iptal edilmesi olmazdı. Orası hayvanların sağlığı için zararlı bir alan. İlk mühürlendiğinde yine içeriye müşteri aldıklarına dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazı da yazıldı, buna ilişkin de tutanaklarımız var. Bununla ilgili de şikayetlerimizi yaptık. Bakanlığın belirleyeceği bir yer olacak ve hayvanların aktarımı oraya yapılacak. Orada herhangi bir şekilde hayvanat bahçesi olmayacak" diye konuştu. (DHA)