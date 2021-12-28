Üye Girişi
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı - Son Dakika

Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı

28.12.2021 09:41

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan künk fabrikası mahalleliyi isyan ettirdi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan künk fabrikası mahalleliyi isyan ettirdi. İddiaya göre künk fabrikasından yükselen tozlar mahallede bulunan binaları ve arabaları beyaza bürüdü. Vatandaşlar apartmanlarını ve sokağı hortumla yıkadı. Beyaza bürünen mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde sokak arasında bulunan bir künk fabrikasından yükselen tozlar iddiaya göre mahalleye yayıldı. Mahallede yayılan toz bulutları arabaları ve apartmanları beyaza bürüdü. Evlerin içi tozla doldu astım ve bronşit hastası olanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Mahalleli çareyi sokağı yolu ve apartmanları hortumla yıkamakta buldu. Beyaza bürünen mahalle ve künk fabrikası drone ile havadan görüntülendi.

NE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKABİLİYOR, NE CAM ÇERÇEVE AÇILIYOR

Mahallede yaşayan Sibel Kalyancı, "Ben iki senedir burada yaşıyorum ama fabrika bizi rahat bırakmıyor. Gördüğünüz gibi her yer çamur içinde camları açamıyoruz çocuklarımız bunları yutuyorlar sağlığımızdan oluyor. Burası bir künk fabrikası kaç defa şikayet ettik imza topladık ama hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Arka tarafları yıkadık ama bu tarafı daha yıkayamadık çocuklarımız asla dışarıya çıkamıyor gece gündüz çalışıyorlar. Bize neden buradan ev aldınız diyorlar bilmiyorduk böyle bir pislik olduğunu" dedi.

EŞİM BRONŞİT HASTASI NE OLUR YARDIM ETSİNLER

Bir başka mahalle sakini Behçet Mızrak ise, "Burada yan tarafımızda künk fabrikamız var beton panel ve künk üretimi yapılıyor bu fabrikanın mahalle arasında olması gerçekten çok büyük problem. Benim eşim bronşit ve astım hastası burası sağlık için çok tehlikeli defalarca büyükşehir belediyesini ve 153'ü aradık ama bir yaptırım olmuyor biz kendimiz de muhatap olmak istemiyoruz problem oluşuyor çünkü rezilliği kendiniz görüyorsunuz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz bu fabrika daha uygun bir yere taşınmalı çoluk çocuğumuz dışarıya çıkamıyor." İfadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı
Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı

YORUMLAR
500

Fabrika, Astım, Drone, İsyan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı         
11:01
"Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı         
10:51
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi evler arabalar toz bulutu ile kaplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement