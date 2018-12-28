Son Dakika Haberleri: Mahalle Bekçileri 3 Suçtan Aranması Bulunan Şahsı Yakaladı

Mahalle Bekçileri 3 Suçtan Aranması Bulunan Şahsı Yakaladı

1 saat önce

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta üç ayrı suçtan araması bulunan bir şahsı yakaladı.

Mahalle Bekçileri 3 Suçtan Aranması Bulunan Şahsı Yakaladı, System.String[]
Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta üç ayrı suçtan araması bulunan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevlerini yaptıkları sırada Göllüce Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç ve içerisindeki şahsın sorgusunu yapan bekçiler, araçta bulunan S.Y. isimli şahsın Gaziantep adli makamlarınca hırsızlık ve 6136 sayılı kanununa muhalefet suçlarından, Antalya adli makamlarınca ise hakaret suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca araç içerisinde yapılan kontrollerde ise 1 adet tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 11 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:49 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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