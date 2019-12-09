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Mahalle bekçileri sahte parayla alışveriş yapan şahısları yakaladı
6 saat önce
Trabzon'da sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Trabzon'da sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat ilçesinde M.D ve H.Y isimli şahısların sahte parayla bir iş yerinden alışveriş yaparak araçla uzaklaştıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Devriye görevinde olan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelilerin aracını durdurarak şahısları yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden H.Y'nin 16 suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinden 38 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
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