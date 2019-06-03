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Mahalle bekçileri ve Yunus Timleri göz açtırmıyor

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uygulamalarda fuhuş ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalanırken, üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli de gözaltına alındı.

Mahalle bekçileri ve Yunus Timleri göz açtırmıyor, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uygulamalarda fuhuş ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalanırken, üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak'ta şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahısların yapılan GBT sorgusunda Ç.Ö.'nün Malkara Asliye Ceza Mahkemesince "fuhuşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan arandığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait şarjörde 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aynı gün Yunus Timleri tarafından yapılan bir başka uygulamada saat 15.00 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında bir fişek uyuşturucu madde bulundu. Şahıs gerekli işlemler için narkotik birimine teslim edildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta ise çarşı ve mahalle bekçileri tarafından saat 03.45 sıralarında durumundan şüphelenilerek durdurulan S.H.'nin yapılan GBT sorgusunda Keşan Asliye Ceza Mahkemesince "hırsızlık" suçundan aranması olduğu belirlendi. Zanlı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Vatandaşlar, bekçi ve Yunus Timleri'nin yaptıkları çalışmalar nedeniyle Keşan Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, bu uygulamanın şehrin asayişi için çok önemli olduğunu belirttiler. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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