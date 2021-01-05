Mahalle bekçilerinden hırsıza suçüstü - Son Dakika

Gziantep(İHA) Gaziantep'te bir iş yerine giren hırsız çaldığı malzemeler ile mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahalle bekçileri tarafından, Sanayi Mahallesinde bir iş yerine giren şahıs, iş yerinde bulunan 50 kilo bakır kablo, 1 adet akü, 1 adet ses sistemi ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs emniyete götürülerek hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP