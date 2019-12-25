Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi - Son Dakika

Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi

6 saat önce

Nevşehir'de köprüye çıkarak intihar etmek isteyen genci mahalle bekçilerinin dikkati kurtardı.

Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi, System.String[]

Nevşehir'de köprüye çıkarak intihar etmek isteyen genci mahalle bekçilerinin dikkati kurtardı.


Alınan bilgilere göre, Yavuz Sultan Sultan Selim Han Köprüsü'nün üste geçidine çıkan bunalıma girdiği öğrenilen bir şahıs intihar etmek istedi. Mahallede devriye gezen bekçilerin dikkati sonrasında olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Trafik polisleri tarafından köprülü kavşakta trafik kesilirken polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise köprülü kavşak alt geçinde branda ile intihara karşı önlemlerini alırken polislerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonrasında intihar etmekten vazgeçirdiği Y.Y. daha sonra baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Y.Y. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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