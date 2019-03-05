Son Dakika Haberleri: Mahalle Bekçilerinin Dikkati Şüpheliyi Yakalattı

Mahalle Bekçilerinin Dikkati Şüpheliyi Yakalattı

46 dakika önce

Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandıBahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araç tespit etti.

Mahalle Bekçilerinin Dikkati Şüpheliyi Yakalattı, System.String[]
Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araç tespit etti.

Araçta yapılan incelemede 50 bin makaron, 180 sigara sarma kağıdı, 6 sigara sarma makinesi ve 58 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alınarak Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Bahçelievler, Araç, Balıkesir, Güncel
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