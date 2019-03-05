Mahalle Bekçilerinin Dikkati Şüpheliyi Yakalattı
46 dakika önce
Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandıBahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araç tespit etti.
Balıkesir
'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandı Bahçelievler Mahallesi
'ndeki Çarşamba
Pazarı'nda devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araç tespit etti.
Araçta yapılan incelemede 50 bin makaron, 180 sigara sarma kağıdı, 6 sigara sarma makinesi ve 58 kilogram açık tütün ele geçirildi.
Şüpheli C.K. gözaltına alınarak Bahçelievler Polis
Merkezine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: AA
Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı