Son Dakika Haberleri: Mahalle Bekçilerinin Dikkati Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı

Mahalle Bekçilerinin Dikkati Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu madde, hassas terazi ve 61 bin lirayı çöpe atan 4 şüpheliden 2'si, mahalle bekçilerinin dikkatiyle yakalandı.

Mahalle Bekçilerinin Dikkati Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu madde, hassas terazi ve 61 bin lirayı çöpe atan 4 şüpheliden 2'si, mahalle bekçilerinin dikkatiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yapan iki bekçi, Şeker Sokağı'ndaki bir iş yerinden çıkarken durdurdukları 4 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptıktan sonra bıraktı.

Söz konusu kişilerden birinin çöp konteynerine poşet attığını fark eden bekçiler, yaptıkları incelemelerde poşetin içinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 61 bin 195 lira olduğunu belirledi.

Çöp konteynerinin çevresinde beklemeye başlayan bekçiler, poşeti geri almaya gelen daha önce GBT'si sorgulanan 4 şüpheli arasındaki Ü.K. ve S.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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