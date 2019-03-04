Mahalle Bekçilerinin Dikkati Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
1 saat önce
Bursa'da uyuşturucu madde, hassas terazi ve 61 bin lirayı çöpe atan 4 şüpheliden 2'si, mahalle bekçilerinin dikkatiyle yakalandı.
Bursa'da uyuşturucu madde, hassas terazi ve 61 bin lirayı çöpe atan 4 şüpheliden 2'si, mahalle bekçilerinin dikkatiyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yapan iki bekçi, Şeker Sokağı'ndaki bir iş yerinden çıkarken durdurdukları 4 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptıktan sonra bıraktı.
Söz konusu kişilerden birinin çöp konteynerine poşet attığını fark eden bekçiler, yaptıkları incelemelerde poşetin içinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 61 bin 195 lira olduğunu belirledi.
Çöp konteynerinin çevresinde beklemeye başlayan bekçiler, poşeti geri almaya gelen daha önce GBT'si sorgulanan 4 şüpheli arasındaki Ü.K. ve S.B'yi yakaladı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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