Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
08.03.2021 16:23
Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.
Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan ve kovalamacanın ardından gözaltına alınan şüpheli F.T'nin üzerinde 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi.
F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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