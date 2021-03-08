Mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan ve kovalamacanın ardından gözaltına alınan şüpheli F.T'nin üzerinde 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi timleri, Bahçelievler Mahallesi 'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Eskişehir 'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

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