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Mahalle buluşmaları devam ediyor

1 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, mahalle buluşmaları kapsamında Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, mahalle buluşmaları kapsamında Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında bir araya geldi. Nuri Pakdil Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinleyen Balcı, göreve geldiği günden beri hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gelen talepleri tek tek not alarak ekiplere talimat veren Başkan Asım Balcı, mahalle buluşmalarının devam edeceğini belirtti.


"Mahalle mahalle devam edecek"


Vatandaşlara kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Mahalle buluşmaları ile Altındağ'da hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin sorunlarını not ederek çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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