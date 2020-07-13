Mahalle halkından Başkan Dutlulu'ya pankartlı teşekkür - Son Dakika

Mahalle halkından Başkan Dutlulu'ya pankartlı teşekkür

MANİSA - Asfalt sezonun açılması ile Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehir içerisindeki ulaşımı engelleyen sokaklardaki yol sorununu çözmeye devam ediyor. Özellikle yıllardır yol sorunu yaşayan Reşatbey Mahallesi Kırbağlar mevkiindeki vatandaşlar sokaklarına astıkları pankart ile Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya hizmetleri için teşekkür etti.

"Kırbağlar sizinle gurur duyuyor Besim Başkanım" yazılı pankart ile Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ağırlayan mahalle sakinleri kendi elleriyle yaptıkları yemekler ile ikramda bulundu. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'daki yol sorununun yıllardır yaşandığına dikkat çekerek 2020 Türkiye'sine yakışmayan tüm yolları çözüme kavuşturacaklarını ve bu doğrultuda var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti.

Akhisar'da asfalt sorununu çözmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Annelerin duası bize her zaman güç veriyor. Hizmetlerimizden memnun oldukları için teşekkürlerini ileten Reşatbey Mahallesi sakinlerimiz bugün bizleri misafir etti. Nazik davetleri bizleri çok sevindirdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Görevimizin verdiği sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akhisar'ımızın her mahallesini güzelleştirmek için daha çok çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Başlattığımız asfalt atağı ile 1 Nisan tarihinden itibaren kent genelinde 15 bin ton sıcak asfalt atarak bozuk yol sorununu ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Tek amacımız Akhisar'ımızın yol sorununu bitirmek, halkımızın mağduriyetini gidermek. Ekip arkadaşlarımız plan ve program dahilinde mahalle mahalle sokak sokak tüm hızla çalışmalarına devam ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.