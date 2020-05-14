Mahalle halkından küçük Ayşe'ye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mahalle halkından küçük Ayşe'ye doğum günü sürprizi

KARABÜK - Karabük'te, mahalle halkı 10 yaşındaki Ayşe Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Şirinevler Mahallesi'nde oturan ve korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Ayşe Gül'ün 10'uncu yaş günü mahalle halkı tarafından kutlandı.

Bir grup genç, 4. sınıf öğrencisi Ayşe Gül için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ellerinde meşale, maytap ve üzerinde "İyi ki doğdun Ayşe" yazılı pankartla evin önüne gelen gençler, Ayşe Gül'ün doğum gününü kutladı. Evinin penceresine çıkan Ayşe Gül, şaşkınlık yaşarken, gençler daha sonra doğum günün pastasını kapıdan Ayşe Gül'e verdi. Ayşe Gül ise yaş pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.