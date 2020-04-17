Mahalle halkından maske ve eldivenli baz istasyonu eylemi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi sakinleri, mahalle içine bir GSM şirketinin baz istasyonu kurmasına karşı eldiven ve maskelerini takarak eylem yaptı. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri imza toplayıp baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.



Kozan'ın Ağlıboğaz Mahallesi'nde Muhtar Cengiz Büyüköztürk, baz istasyonunun kurulmaması için mahalle sakinleri ile birlikte baz istasyonu önünde eldiven ve maske takarak, sosyal mesafeli eylem gerçekleştirdi.



Ağlıboğaz'da 2 katlı evin bir damına özel bir GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulması için çalışma yapılmasına mahalle sakinleri eylem yaparak tepki gösterdi.



Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, mahallede kalp ve kanser hastalarının da yaşadığına dikkat çekerek, "İnsanların sağlığıyla oynamak kimin haddine? İlgili şirkete söyledim, çalışmaları durdurmak için kaymakamlıktan yazı gelmesi gerektiğini söyledi. Biz de imza toplamaya başladık" diye konuştu.



Yüzde 50 engelli olan emekli eğitimci Ahmet Kavlakçı ise, "Ben engelliyim, benim hayatıma engel koyma" yazılı döviz ile evin önünde tepki göstererek, "Epilepsi hastasıyım, yüzde 50 engelli raporum var. Doktorlar sinyal ve benzeri şeylerin bana yasak olduğunu söyledi, hatta araç kullanmam dahi yasak. Sinirsel gerilme ve kriz geçirme ihtimalim var. Şahsın arsası ile benim arsam bitişiktir. Eşim de raporlu tansiyon hastası. Bir komşumuz da tansiyon hastasıdır. Bizim ölüm riskimiz vardır. İnsaniyet namına kendisine 'Komşum yapma' dedim. 'Ben paramı alır keyfime bakarım, komşular beni ilgilendirmez, Allah istemezse öldürmez nasıl olsa' dedi.



Kalp ve tansiyon hastası olduğunu belirten bir başka vatandaş Recep Karabudak ise, "Bu istasyonun kurulmasını mahalledeki kimse istemiyor. 100 metre ileriye bir tane kurmuşlardı, şimdi de buraya kuruyorlar. İkisi arasında kalıyoruz" diye konuştu.



Eylem yapan mahalle sakinleri basın açıklamasının ardından kaymakamlığa verilmek üzere imza toplayarak olaysız dağıldı. - ADANA