Mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı - Son Dakika

Mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı

6 saat önce

ANTALYA'da, vatandaşların, mahallelerinde görüp polise ihbarda bulunduğu, ellerinde uzun namlulu silahlarla koşan gençler, çekimi yapılan bir dizinin oyuncuları çıktı.

Mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı, System.String[]

ANTALYA'da, vatandaşların, mahallelerinde görüp polise ihbarda bulunduğu, ellerinde uzun namlulu silahlarla koşan gençler, çekimi yapılan bir dizinin oyuncuları çıktı. Mahalleli, silahların gerçek olmadığını, gençlerin de oyuncu olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.

Balbey Mahallesi'nde, ellerinde uzun namlulu silahlarla birbirlerini kovalayan gençleri gören vatandaşlar, panik içinde polisi aradı. Ayrıca Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu'nu durumdan haberdar etti. Art arda gelen ihbarlar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Muhtar Uyaroğlu da gelerek, vatandaşlara mahallelerinde film çekimi olduğunu belirterek, sakin olmalarını söyledi.

Silahların gerçek olmadığını kaydeden Uyaroğlu, "Mahallemizde bir dizi çekimi başlamıştır. Valiliğimiz tarafından gerekli çekim izni ekibe verilmiştir. Senaryo gereği mahalle arasında uzun namlulu silahlarla dolaşılması üzerine mahalle sakinleri tedirgin olmuş, polise ve muhtarlığımıza haber etmiştir. Ekiplerin ve benim de kontrolüm neticesinde, silahların boncuk atar olduğu tespit edilmiş ve çekimlere devam edilmiştir. Buradan duyarlı mahalle sakinlerime bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini sosyal medyada paylaştı.

Dizi ekibinin Antalya Valiliği'nden izin alarak çekim yaptığı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
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