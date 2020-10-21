Mahalle imamı camiyi namaz vakitleri dışında sınıfa dönüştürüyor - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayan öğrenciler için camiye internet bağlatan imam Ertuğrul Kertil, namaz vakitleri dışında camiyi sınıfa dönüştürerek çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor.

Amasya'dan 10 yıl önce Varto ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne atanan Kertil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yardımcı olmak için çaba gösteriyor.

Salgın sürecinde başlatılan uzaktan eğitim döneminde, evlerinden EBA TV'ye bağlanma imkanı olmayan ilk ve ortaokul öğrencileri için camiye internet bağlatan Kertil, görevli olduğu camiyi namaz vakitlerinin dışında öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Yüz yüze eğitime başlayamayan sınıflar ile haftanın belirli günlerinde EBA TV'den eğitim alan öğrenciler için camiyi sınıfa dönüştüren Kertil, çocukları salgından korumak için Kovid-19 tedbirlerini titizlikle uyguluyor.

Cami girişinde ateşlerini ölçüp maskelerini kontrol ettiği, ellerini dezenfekte ettirdiği öğrencileri içeri alan Kertil, çocukların sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen rahlelerin üzerinden tablet ve telefonlarıyla derslerini takip etmelerine imkan tanıyor.

"Anlamadıkları konularda yardımcı oluyorum"

Kertil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede genellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin oturduğunu, bu nedenle her öğrencinin internete ulaşma imkanının bulunmadığını söyledi.

Çocukların derslerinden geri kalmasına gönlünün razı olmadığını anlatan Kertil, "Uzaktan eğitim sürecinde çocukların büyük bölümünün internet imkanının bulunmadığını gördük. Onlara yardımcı olmak için camiye internet bağlattık. EBA TV'ye bağlanmaya gelen öğrencilerimizin ateşlerini ölçüp, ellerini dezenfekte ederek içeri alıyorum. Sosyal mesafe kurallarına göre camiye yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz tabletlerden veya telefonlarından EBA TV'ye bağlanarak derslerini dinliyorlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Sayısal ve sözel derslerim iyi olduğu için öğrencilere anlamadıkları konularda yardımcı oluyorum. Konuları daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Ders sonunda camimizde bulunan bilgisayar ve yazıcıdan ödevlerinin çıktılarını alıyorum. Bu sayede çocuklar kırtasiyeye gitmek zorunda kalmıyor." diye konuştu.

"Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ders veriyordu"

Öğrencilerden Kübra Nazlı Aydın ise evinde internet olmadığı için EBA TV'ye bağlanamadığını, her gün kardeşiyle camiye gelerek derslere katıldığını belirtti.

Kertil'in kendileriyle yakından ilgilendiğini, anlamadıkları konularda yardımcı olduğunu aktaran Aydın, "Ertuğrul Hoca'mız camiye internet bağlatarak mahalledeki bütün öğrencileri çağırdığında çok mutlu olduk. Camiye gelip EBA TV'ye bağlanıyoruz. Her konuda bize yardımcı oluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Barış Çiçek de "Ertuğrul Hoca'mızdan Allah razı olsun. Cemaat olarak ondan çok memnunuz. Hem mahallemizin çocuklarına rol model oluyor hem de eğitimlerine katkı sunuyor. Hocamız daha önce üniversiteye hazırlanan öğrencilere camide ders veriyordu şimdi ise EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için camiye internet bağlatıp derslerinde yardımcı oluyor." diye konuştu.