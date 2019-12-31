Mahalle kadınları çocuklar için ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle kadınları çocuklar için ördü - Son Dakika

Mahalle kadınları çocuklar için ördü

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, hayırseverlerle kurduğu gönül köprüsüyle Sındırgı Büyükdağdere İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere; atkı, bere, mont ve bot yardımında bulunuldu.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, hayırseverlerle kurduğu gönül köprüsüyle Sındırgı Büyükdağdere İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere; atkı, bere, mont ve bot yardımında bulunuldu. Çocuklara hediye edilen atkı ve bereleri Paşakent Mahallesi kadınları "Çocuklar üşümesin" diyerek elleriyle ördü.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak hareket ediyor. Bandırma'ya bağlı Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın ile Paşakent Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, soğuk kış günlerinde "Çocuklar üşümesin" diyerek ördükleri atkı ve bereleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe öncülüğünde Sındırgı'nın kırsal Büyükdağdere Mahallesi'nde yaşayan çocuklara hediye etti. Büyükdağdere İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklara Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının hayırseverlerle kurduğu gönül köprüsüyle mont ve bot yardımında da bulunuldu.


"Mutlulukları gözlerinden okunuyor"


Verdikleri desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın ile mahalleli kadınlara teşekkür eden Büyükdağdere Mahallesi Muhtarı Osman Demir "Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu güzel hediyeler için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.


"Her zaman el ele çalışacağız"


Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın'ın çocuklar için başlattığı projeye destek vermekten duyduğunu belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Büyükdağdere Muhtarımız Osman Demir'e, Okul Müdürümüz Hüseyin Kayaalp'e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Ziyaretimiz sırasında bizlere eşlik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bize verdiği talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımız için durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye mont, bot gönderen hayırseverlere, atkı bere ören kadınlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hep mutlu olduğu, burnunun dahi kanamadığı günlere ulaşmaları için her zaman ele ele çalışacağız." diye konuştu.


Çocuklara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan kırtasiye malzemeleri de hediye edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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