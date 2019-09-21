Son Dakika Haberleri: Mahalle Katkısı herkesi kahkahaya boğacak…
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Mahalle Katkısı herkesi kahkahaya boğacak…

37 dakika önce

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programa bu hafta "Mahalle Katkısı" skeci damgasını vuracak.

Mahalle Katkısı herkesi kahkahaya boğacak…, System.String[]

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programa bu hafta "Mahalle Katkısı" skeci damgasını vuracak. Skeç gereği dumanlar içinde kalan Evliya herkesi kahkahaya boğacak.


Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:25 
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