Mahalle Katkısı herkesi kahkahaya boğacak…
37 dakika önce
Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programa bu hafta "Mahalle Katkısı" skeci damgasını vuracak.
Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programa bu hafta "Mahalle Katkısı" skeci damgasını vuracak. Skeç gereği dumanlar içinde kalan Evliya herkesi kahkahaya boğacak.
Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:25
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