Tokat'ta mahalle konaklarında kadınlara yönelik kurslar devam ediyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Karşıyaka Mahalle Konağı'nda devam eden kurslara katılan kursiyerler, bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Karşıyaka Mahalle Konağı'nda beş ayrı kursta yaklaşık 135 kursiyer eğitim görüyor. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen dikiş nakış, iğne oyası ve el nakışlarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin iki ayrı noktasında mahalle konaklarının hizmet vermeye devam ettiğini dile getirerek, "Hanım kardeşlerimiz büyük emeklerle bu kurslarımızda muhteşem sonuçlar elde ediyor. Kursiyerlerimiz buradan öğrendiği bilgilerle işlerini kurabiliyor. Gerek mahalle konaklarımızda gerekse hanımeli kültür ve sanat merkezlerimizde kurs kayıtlarımız devam ediyor. Tüm hanım kardeşlerimizi, kıymetli annelerimizi bu merkezlerimize bekliyor, tüm kursiyerlerimize ve yoğun ilgi gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Karşıyaka Mahalle Konağı Müdürü Ayşe Çakır ise yarı yıl tatilinden sonra kurs sayılarının daha da artacağını belirterek, kayıtların Tokmek sistemi üzerinden sürdüğünü kaydetti.