Mahalle konağında bakım yapıldı
2 saat önce
İzmit Belediyesi tarafından Eseler Mahallesi'ndeki yaptırılan mahalle konağında bakım çalışması yapıldı.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:33 Kaynak: İHA
tarafından Eseler Mahallesi'ndeki yaptırılan mahalle konağında bakım çalışması yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, konağın bahçesinde bulunan çardak, çocuk oyun grupları, oturma grupları elden geçirildi, demir ve ahşap aksamlar baştan sona boyandı. Yetkililer, çalışmaları tamamlayarak halkın hizmetine sunulduğunu söylediler. - KOCAELİ
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