Mahalle Konakları Keçiören'in Her Yerinde

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ovacık'ta yapımı bitme aşamasında olan Ovacık Mahalle Konağı'nda ve yapımı tamamlanan Ovacık Taksi Durağı'nda incelemelerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ovacık'ta yapımı bitme aşamasında olan Ovacık Mahalle Konağı'nda ve yapımı tamamlanan Ovacık Taksi Durağı'nda incelemelerde bulundu. Taksici esnafıyla bir araya gelen Ak, durağın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, hizmete sunulan ve hizmete sunulmak üzere yapım aşamasında olan projeleri incelemeyi sürdürüyor. Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde devam eden yatırımları Mahalle Muhtarı Demir Demirkan'la gezen Ak, yapımı tamamlanan Ovacık Taksi Durağı'nı ve yapımında sona yaklaşılan Ovacık Mahalle Konağı'nı inceledi. Ovacık'ta vatandaşlarla da sohbet eden Ak, mahalle konaklarını Keçiören genelinde yaygınlaştırarak vatandaşların daha nezih bir ortamda sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Muhtar Demirkan'la mahalle muhtarlığında bir dizi sohbet de gerçekleştiren Ak, Ovacık'ın sıkıntılarına ve proje aşamasında olan yatırımlara ilişkin de istişarelerde bulundu.



"Refaha erişmek için hizmetlerimiz devam edecek"



Keçiören'in birçok noktasında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin merkezi olan, halkın tüm kesimine hitap eden, şehirleşme kültürüne uygun mahalle konaklarını vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Ak, "KEDEM ve KEÇMEK gibi eğitim birimlerimizi içerisinde barındıran, vatandaşlarımızın düğün ve cenazelerinde kullanılan mahalle konaklarımız fiziki görünümüyle estetik anlayışımızı yansıtmaktadır. Tarihi dokuyu yaşatan, çok yönlü işleviyle de vatandaşlarımıza nezih bir ortam sunan konaklarımız modern şehir anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Ovacık'ta inşa ettiğimiz konağımız tamamlanınca toplamda 16 mahalle konağını Keçiören'in farklı noktalarında vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. AK Parti belediyeciliği çatısı altında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı feraha ve refaha eriştirmek için hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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