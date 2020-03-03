Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi olacak - Son Dakika
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Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi olacak

6 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın önem verdiği sosyal belediyecilik konuları arasında bulunan Mahalle Konakları hayata geçmeye başladı.

Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi olacak, System.String[]

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın önem verdiği sosyal belediyecilik konuları arasında bulunan Mahalle Konakları hayata geçmeye başladı. İlk olarak Kaletepe Mahallesinde yapımı ve tefrişatı tamamlanan Mahalle Konağı açıldı.


Hizmeti Kırıkkalelilerin ayağına götürmeyi hedefleyen Kırıkkale Belediyesi, Mahalle Konaklarının açılışını yapmaya başladı. Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu semtler arasında bulunan Kaletepe Mahallesinde hizmete giren konak, buraya şimdiden farklı bir hava katmış oldu. İlk misafirlerini ve kursiyerlerini kabul eden Mahalle Konağı, semt sakinlerinin birlikte olabileceği, kitap-gazete okuyabilecekleri, günün her saati kahvesini ve çayını içip sohbet edebilecekleri, mahallelerinin sorunlarını dile getirip çözüm bulabilecekleri, birbirinden farklı kurslara ev sahipliği yapabilecek bir mekan olacak.


Mahalleliler çaya davet edildi


Mahalle Konaklarının eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin vatandaşların yaşamlarına katkı sağlayacağını söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 5 mahallede konak yapımını tamamladıklarını, ilk olarak tefrişat eksiği giderilen Kaletepe Mahalle Konağının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Saygılı, "Fiziki görünümü ile kültürümüzün yansımasını istedik, buralara mahallelilerimiz gelip uğrasınlar, otursunlar, aralarındaki dostlukları komşuluklarını geliştirsinler istiyoruz. Mahalle konağımızda çaylarını, kahvelerini içecek olan vatandaşlarımızın problemlerinin yerinden tespit edip sorunların çözüldüğü yerler olmasını hedefliyoruz" dedi.


Konaklarda kurslar verilecek


Semt sakinlerinin ilgi göstereceklerine inandıkları Mahalle Konaklarının ayrıca düzenlenecek olan bir birinden farklı kurslara da ev sahipliği yapacağını belirten Saygılı, kadınların sosyal yaşama katılmaları açısından önemli bir yer olacağına inandıklarını kaydetti. Saygılı, "Kadınlarımız için Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte tel kırma kursu, ebru, ahşap boyama, takı tasarımı gibi el sanatları kurslarının yanı sıra, Kur'an kursu, yabancı dil eğitimi, okuma yazma bilmeyenler için okur yazarlık kursları düzenlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Gençler için de sınavlara hazırlık kurslarının yanı sıra saz-gitar kurslarının verilmesini planladıklarını belirten Saygılı, Mahalle Konaklarının haftanın 6 günü açık olacağını belirtti.


Kadınlardan Başkan Saygılı'ya teşekkür


Kaletepe Mahallesi sakinleri için son derece nezih bir ortamın hazırlandığı Mahalle Konaklarında genç çiftler için evlilik öncesi ve yuvalarını kurduktan sonra aile danışmanlığı hizmeti verilmesi böylelikle de sağlam aile temellerinin atılması hedefleniyor. Çocuklar için bir parkta barındıran Kaletepe Mahalle Konağının ilk kursiyerleri ile bir araya gelen Saygılı, burada kadınlar ile sohbet etti. Mahalle Konağından duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, Başkan Saygılı'ya teşekkür ettiler. Mahallelli kadınlar duygularını "Başkanımızın özellikle kadınlara vermiş olduğu desteğe teşekkür ediyoruz. Burada alacağımız kurslar ile aile ekonomimize katkı sağlayacağız. Yine Başkanımız Saygılı burada bir birinden farklı kurslar, eğitimler seminerler vermeyi, sağlık konularında bilgi alabileceğimiz programlar düzenlemeyi hedefliyor. Bu konak mahallemize farklı bir renk ve heyecan kattı" şeklinde dile getirdi. - KIRIKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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