Mahalle kuyumcusu 200'den fazla kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde mahallenin 30 yıllık kuyumcuları, vatandaşların güvenerek emanet ettiği döviz ve altınlarla ortadan kayboldu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine polis 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Seval Caddesi'nde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren kuyumcuya vatandaşlar döviz ve altınlarını emanet etti. Kuyumcular emanet edilen döviz ve altınları alarak kaçtı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, yıllardır tanıdıklarını ifade ettikleri kuyumcuları polise şikayet etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşların kuyumcuya 5 kilodan 1,5 kiloya kadar altın ve çok miktarda döviz emanet ettiğini tespit etti. 200'den fazla insanı dolandıran kuyumcuların 3 kişi olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerden ikisini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişinin ortak olduğu ve kayıp kuyumcu çalışanını yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kuyumcular tarafından dolandırılan Şerife Karataş, "Altınları koyacak yerim yoktu. Soğukta kışta biriktirdim, buraya altın yaptım koydum. Bunlar da şimdi aldılar gittiler. Az az biriktirdim, 14 küçük altın almıştım. Biraz da dolarım vardı ama ne kadardı onu hatırlamıyorum" dedi.

Aynı şekilde dolandırıldığını öne süren Aysun Soysal ise, "Üç hafta önce bir çeyrek parası verdik. 20 gram da bilezik parası verdik. Ha bugün ha yarın gelecek diye oyaladılar. En son pazartesi ya da salı dedi. Ben dün geldim, en son geldiğimde dükkan kapalıydı. Geri dönüp evime gittim, sonra annem aradı beni 'Onlar iflas etmiş' dedi. Öyle haberim oldu" diye konuştu.

Cemile Bayat ise, "12 çeyrek parası ve 8 gram parası verdim. Ben 15 senedir tanıyorum onları. Yeri geldi borç adım, yeri geldi yazdırdım ama hiç böyle bir şey yapacakları aklımıza gelmezdi, çok büyük hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Halime Karakaya, "Benim 60 gramdı. Gelinimin altınlarını getirmiştim, hiç böyle bir şey yapacakları aklıma gelmezdi. Ayın 16'sında geldiğimde bahaneler öne sürdü, vereceğim iddialarını sıraladı" dedi. Kuyumcular tarafından her geldiğinde oyalandığını söyleyen Karakaya, arkadaşının dükkanı kapatıp gittiklerini söyleyince dolandırıldığını anladığını anlattı.

Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan iki ortak H.B. ve İ.S. için gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. - ANKARA