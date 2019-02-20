Mahalle Marketi Alev Alev Yandı
43 dakika önce
Mahalle marketi alev alev yandıDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Mahalle marketi alev alev yandı
DENİZLİ - Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürülen market kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman
Mahallesi'nde bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. marketten alevler çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Kayalık ve Bahçelievler
şubesi ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı. Alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden ekipler, marketin demir kepengini keserek içeri girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri markette soğutma çalışması yaptı.
Yangın sonucu market kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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