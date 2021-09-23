Mahalle meydanına inen ayıyı ormana böyle kovaladılar - Son Dakika

Mahalle meydanına inen ayıyı ormana böyle kovaladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ne inen ayı panik yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ne inen ayı panik yaşattı. Vatandaşlar araçla kovalayarak yolunu kaybetmiş olan ayıyı ormanlık alana yönlendirdiler. Olay gece saatlerinde İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandaki ayı yiyecek aramak için Mahallenin meydanına indi. Ayıyı gören vatandaşlar panik yaşadılar. Bazı vatandaşlar araçlarına binerek ayıyı ormanlık alana kovalayarak yönlendirdiler. O anlar kameraya yansıdı. (Salih Bilal Aslan/İHA)

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