Mahalle meydanına inen ayıyı ormana böyle kovaladılar - Son Dakika

Olay gece saatlerinde İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandaki ayı yiyecek aramak için Mahallenin meydanına indi. Ayıyı gören vatandaşlar panik yaşadılar. Bazı vatandaşlar araçlarına binerek ayıyı ormanlık alana kovalayarak yönlendirdiler. O anlar kameraya yansıdı.

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