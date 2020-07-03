Mahalle muhtarı çocukların gözünün içini güldürdü - Son Dakika

Mahalle muhtarı çocukların gözünün içini güldürdü

Eskişehir'de çocuklara Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını ve çeşitli oyuncaklar dağıtan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, çocukların yüzlerini güldürdü.

Eskişehir'de çocuklara Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını ve çeşitli oyuncaklar dağıtan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, çocukların yüzlerini güldürdü.

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Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Muhtarlığı ve Odunpazarı Belediyesi tarafından organize edilen kitap dağıtım etkinliği kapsamında çocuklara Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri dağıtıldı. Muhtar Hüseyin Alparslan ise kitap dağıtımını renklendirmek istedi. Kitap almak üzere muhtarlığa gelen çocuklara kitabın yanında çeşitli oyuncaklar ve Türk Bayrağı dağıtan Alparslan, çocukların yüzlerini güldürdü. Bir hayırsever tarafından alınan ve Muhtar Alparslan'a verilen; top, oyuncak bebek, araba gibi birçok oyuncak çocuklara dağıtıldı. Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmekten büyük keyif aldığını söyleyen Muhtar Alparslan, gelen her çocuğa yetecek kadar oyuncak olduğunu söyledi. Öte yandan oyuncak ve kitaplarını almak üzere muhtarlığa gelen çocuklar, ateşleri ölçüldükten sonra sırayla içeri alındı.


"Çocuklarımızın gözlerine mutluluk görmek bizi de mutlu ediyor"


Çeşitli yardım organizasyonları ile de sık sık gündeme gelen İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, çocukların çok mutlu olduklarını belirtti. Sadece kitap dağıtmak yerine etkinliği biraz süslemek istediklerini söyleyen Alparslan, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Bey bize çocuklara dağıtmamız için Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını gönderdi. Biz de bu kitabı yalnız başına çocuklara hediye etmek yerine oyuncaklarla süsleyerek onlarla beraber olmak istedik. Bugün çocuklarımıza kitap ve onun yanında da oyuncaklar hediye ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular, mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Geleceğimiz olan bu çocukların gözlerinde ışık, mutluluk görmek bizi de mutlu ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Alparslan, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mahalle muhtarı çocukların gözünün içini güldürdü - Son Dakika

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