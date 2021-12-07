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Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı - Son Dakika

Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı

07.12.2021 10:35

- Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı Eski sevgili tarafından darp edildiğini iddia eden kadın, "Beni muhtarlığında dövdü" dedi Esenyurt'ta mahalle muhtarından eski sevgilisine darp ve tehdit iddiası Esenyurt'ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı.

- Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Eski sevgili tarafından darp edildiğini iddia eden kadın, "Beni muhtarlığında dövdü" dedi

Esenyurt'ta mahalle muhtarından eski sevgilisine darp ve tehdit iddiası

İSTANBUL - Esenyurt'ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı. Sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ve kendisine iftira atıldığını iddia eden kadın, adli işlem başlattı. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişelendiğini ifade eden kadın ise, "Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun" diyerek yetkililerden yardım istedi.

İddialara göre, bu seferde Esenyurt'ta M.K. isimli kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı. Mahalle muhtarlığı yapan sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan M.K., aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürede psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını belirten M.K., "Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi. Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi. Tehdit ve iftiralarının dışında ise eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi. Yaşadıkları ile ilgili olarak yakın zamanda adli işlem başlatan M.K, şiddet ve iftiraların bir an önce son bulmasını istersen, eski sevgilisinin ise kendisine ve ailesine zarar vermemesi için koruma talep etti.

"Beni muhtarlığında darp etti"

Başından geçenleri anlatan M.K, " O şahıs ile ilişkimiz seçim arifesinde başladı. Onun azası olan bir kadın tanıştırdı bizi. İlişkimiz ilk yıl çok iyi gidiyordu, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bana evleneceğimizi söyledi. Etrafındakilere beni sözlüsü, nişanlısı olarak tanıttı. Sonraki yıllarda ise takıntıları ortaya çıktı. Sürekli beni suçlamaya başladı. Bu süreçte bana hakaretler etmeye, beni dövmeye başladı. Ben bunların bir sonu gelir diye düşündüm ama sonu gelmedi. Bende ondan sonra ayrıldım. Aradan 5 ay kadar bir süre geçti ve hiçbir şekilde peşimi bırakmadı. Hayatına kimseyi alamazsın diye beni tehdit etti. Hatta oğlumun okuluna giderek müdüre benim hayat kadını olduğumu, oğlumu okuldan atması gerektiğini söylemiş. Sadece bu iftiraları okul müdürü ile de sınırlı kalmadı, onlarca insana bu tarzda yalanlar söyledi. Hatta benim adıma sahte sosyal medya hesapları açtı ve beni hayat kadını gibi tanıttı. Tüm yaptıklarının kanıtları var. Olaydan sonra darp raporu alamamış olsam da fotoğraflar var. Hatta beni muhtarlığında bile darp edildim, o anlarda sadece fotoğraf çekilebildim" dedi.

"Ben çok defa onun tarafından darp edildim"

Eski sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ifade eden M.K., "Ben daha önce birçok defa fiziki şiddete uğradım. Fiziki şiddetin dışında silahı ile de beni tehdit etti. Beni öldürmekten bahsetti, silahla kafama ve çeneme vurdu. Bu olaydan sonra çenemde problem oluştu hatta. Doktora girmek istedim gidemedim. Beni evden çıkartmıyordu. Aileme bile beni kendi götürüp, kendi getiriyordu. Sanki evli gibiydik, kendi kendine böyle bir düşünceye sahipti" diye konuştu.

"O gece öleceğim diye çok korktum"

En son ise eski sevgilisi tarafından zorla alı konulduğunu belirten M: K., "Yaklaşık 3 hafta önce muhtarlar yemeği düzenledi ve bir azası ile beni de programa davet etti. Başıma daha çok bela olmasın, çevremdekileri daha fazla rahatsız etmesin diye yemeğe gitmek zorunda kaldım. Oradan çıktığımızda ise kolumdan tutup beni zorla arabasına bindirdi. Issız bir yere götürdü, kimse yoktu yardım isteyemedim. Kapıları kilitledi ve silahını çıkardı. O gece benim ölüm çıkacak diye çok korktum. Bana tehditler savurmaya başladı.' Buralardan gideceksin, kimse ile görüşmeyeceksin, seni herkese rezil edeceğim' dedi. Elinde bana ait uygunsuz resimler var ve onları aileme, eski eşime göstermekle tehdit etti. Karşı koymaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Bende suyuna giderek kurtuldum. O anlarda ise aklıma evladım geldi. Çünkü bu adam ruh hastası, bana bir şey yapmasa da çocuğuma bir şey yapar ve yaptırır. Bana da zaten sürekli 'benim kaybedecek bir şeyim yok, ben kendim yapmam yaptırırım, benim yerime cezaevinde yatacak çok' diyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"Yaşadıklarım son bulsun istiyorum"

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten M.K., " Cumhuriyet Başsavcısına gittim. Elimdeki delilleri savcıya götürdüm. Sonrasında Esenyurt emniyet müdürümüz ile konuştum. Ben kendim, oğlum ve ailem için bu ruh hastasından korunma talep ediyorum. Böyle insanların daha fazla kadınların canını yakmasını istemiyorum. Bu durumda olan tek ben değilim, bu adamın hayatında hep bu şekilde kadınlar olmuş ve onlara da böyle davranmış. Artık başka kadınların canını yakmasın. Bana her açıdan zarar verdi, artık bir son bulsun istiyorum" dedi.

Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı
Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Eski Sevgili Dehşeti, Muhtarlık, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı - Son Dakika


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