Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor - Son Dakika

Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor

34 dakika önce

Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor Mahalle Muhtarları Mahalle sakinleri için tedbiri arttırdı Ardahan Çıldır Belediye tarafından Covid-19 virüsüne karşılık önlemler çerçevesinde ev ve işlerinde ilaçlama yaptı.

Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor

Mahalle Muhtarları Mahalle sakinleri için tedbiri arttırdı

ARDAHAN - Ardahan Çıldır Belediye tarafından Covid-19 virüsüne karşılık önlemler çerçevesinde ev ve işlerinde ilaçlama yaptı. Mahalle muhtarları tarafından yapılan ilaçlama halk tarafından da takdir edildi.

Dedekorkut mahallesi muhtarı Erol Yılmaz kendi mahallesinde bulunan ev ve iş yerlerini ilaçlayarak Corono virüs için mahalle sakinlerine de uyarılarda bulundu.

İlaçlamayı gerçekleştiren Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Erol Yılmaz, "Belediyemiz tarafından temin edilen ilaç ve ilaçlama makinası ile mahalle sakinlerimiz ev ve iş yerlerinde ilaçlama gerçekleştiriyorum. Mahalle sakinlerinin sık kullandığı kapılar ve iç kısımdaki yerleri ilaçlayarak Covid-19 için tedbir alıyoruz. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızında evde kal uyarılarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorum" dedi.

İlaçlamadan duyulan memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri "Önemli bir virüs ülkemizde etkisini gösteriyor. Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra bizler vatandaşlar olarak da yapılan uyarılara harfiyen uymalıyız. Mahalle muhtarımızın da virüsle mücadelede yapmış olduğu ilaçlama ve uyarılar virüs karşısında daha da etkili bir mücadele vermemizde etkili olacaktır.

Mahalle muhtarı ev ve iş yerlerini korona virüse karşı tek tek ilaçlıyor

Erol Yılmaz, Koronavirüs, Ardahan, Çıldır, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:01 Kaynak: İHA

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