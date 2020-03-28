Mahalle muhtarı, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle muhtarı, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor (1) - Son Dakika

Mahalle muhtarı, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor (1)

6 saat önce

Eyüpsultan'ın Düğmeciler Mahellesi Muhtarı Süleyman Özcan'ın mahallelilerden telefonla ihtiyaç listelerini alması Muhtar Özcan'ın alışveriş için yola çıkması Ürünlerin dağıtımı için gönüllü olarak hizmet eden motosikletli ekiplerin yola çıkışı Muhtar Özcan'ın fırın, market ve pazar...

Eyüpsultan'ın Düğmeciler Mahellesi Muhtarı Süleyman Özcan'ın mahallelilerden telefonla ihtiyaç listelerini alması

Muhtar Özcan'ın alışveriş için yola çıkması

Ürünlerin dağıtımı için gönüllü olarak hizmet eden motosikletli ekiplerin yola çıkışı

Muhtar Özcan'ın fırın, market ve pazar alışverişini yapması

Yatalak eşiyle yaşayan 81 yaşındaki Ümmügül Parlak'a aldığı ürünleri teslim etmesi Mahalle muhtarı, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor

Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin pazar ve market alışverişini ücret almadan yapıyor

Telefonla siparişleri alan hayırsever muhtar, bazen bizatihi kendisi alışveriş yapıp yaşlıların evine götürüyor, bazen de gönüllü kuryelerle malzemeleri ulaştırıyor

Süleyman Özcan:

"Hizmetin daha hızlı olması için gönüllü 2 motosikletliden oluşan bir kurye ekibimiz var. İlaç ihtiyacı varsa vatandaş bizi arıyor, hemen eczaneden ilacını alıp motosikletli kuryemizle adresine ulaştırıyoruz"

"Onun dışında gıda ile alakalı bir market ihtiyacı var ise vatandaşın durumuna göre telefonla siparişi market çalışanı gibi alarak vatandaşın adresine teslim ediyoruz"

81 yaşındaki Ümmügül Parlak: "İyi ki annen seni benim için doğurmuş. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Her işimize koşuyor"

İSTANBUL (AA) KENAN IRTAK- İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin pazar ve market alışverişini ücretsiz yapıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1979 yılında doğan Özcan, Eyüpsultan'ın tarihi mahallelerinden biri olan Düğmeciler'de 30 yıldır ikamet ediyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Özcan, muhtarlığını yaptığı mahallede aynı zamanda esnaflık da yapıyor.

31 Mart 2019'da yapılan muhtarlık seçimini kazanan Özcan'ın seçim vaatlerinden biri de "etkin sosyal muhtarlık" projesiydi. Özcan, bu proje kapsamında yaşlılara ve engellilere her zaman öncelik vererek onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Emekli maaşı çekmekten ilaç almaya, hastaneye götürmekten kamu kurumlarındaki işlerini halletmeye, market ve pazar alışverişi yapmaktan ayni ve nakdi yardım bulmaya kadar yaşlılar ve engelliler için birbirinden farklı sosyal hizmetleri yerine getiren Özcan, Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen mahalledeki yaşlıların bu günlerde adeta eli ayağı oldu.

Mahallede kendisi gibi gönüllü olanlarla birlikte kriz masası kuran Özcan, vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmede hayırseverlerden destek alıyor.

"Hiçbir şekilde ücret almıyoruz"

Yaptığı çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Muhtar Süleyman Özcan, yerinde oturan değil, mahalleli ile iç içe, bütün sorunlarla ilgilenen bir muhtarlık süreci yürüttüğünü söyledi.

Yaptığı çalışmalarda engelli ve yaşlıların her zaman özel bir yeri olduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağı ile beraber onlara olan hizmetimiz artarak devam etmektedir. Seçimden önce de söylediğimiz gibi yaşlı ve engellilere özel ilgi göstereceğiz. Koronavirüs çıktıktan sonra projemizin ne kadar yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizler için son derece önemli ve yol göstericidir. Cumhurbaşkanımızın 65 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza evinizden çıkmayın açıklamasından sonra biz derhal bir çalışma başlattık."

Mahallede kriz masası oluşturuldu

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara önderliğinde ilçede kurulan kriz masasının bir benzerini mahalle muhtarlığında kuduklarını dile getiren Özcan, "Mahallemizde görev yapan din görevlilerimiz, okul müdürlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte oluşturduğumuz bir kriz masası. Aşağı yukarı 10-15 kişiden oluşuyor. Ama biz mümkün mertebe kalabalık tutmuyoruz. Siparişler konusunda çok sıkışırsak yakın bölgedeki herkesten yardım istiyoruz. Hizmetin daha hızlı olması için 2 motosikletliden oluşan bir kurye ekibimiz var. İlaç ihtiyacı varsa vatandaş bizi arıyor, hemen eczaneden ilacını alıp motosikletli kuryemizle adresine ulaştırıyoruz. Onun dışında gıda ile alakalı bir market ihtiyacı var ise vatandaşın durumuna göre telefonla siparişi market çalışanı gibi alarak vatandaşın adresine teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi bu vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz. Kuryelerimiz gönüllü zaten." şeklinde konuştu.

Masrafları mahalledeki hayırseverler karşılıyor

Özcan, mahalle sakinlerini bilgilendirmek için Whatsapp'ta bin kişinin bulunduğu bir grubu daha önce kurduğunu aktararak, bu hizmetlerinin duyulmasından sonra mahalle sakinlerinin destek verdiğini, pazar ve market alışverişi masraflarının mahalle sakinlerince karşılandığını söyledi.

34 ailenin ihtiyaçları karşılanıyor

Özcan, mahalledeki 34 ailenin alış verişini yapıp evlerine teslim ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Dün itibarıyla 34 aileye ulaştık. Temel ihtiyaçlardan birisi de ekmek. Mahalledeki fırıncılarla konuştuk. Projemizden bahsettik. 'Evde kalın ekmeğiniz bizden olsun' dedik. Sağ olsun fırıncı esnafımız gönüllü bir şekilde 'ekmekten ücret almayacağız' dediler. Günlük 60-70 ekmek yapıyor. Dün ona da başladık. Vatandaşın kapısına 2 adet ekmeği ücretsiz bırakıyoruz. 3 bin-3 bin 500 lira civarında bir masrafımız oldu. 'Harcadıkça bereketleniyor' derler ya sağ olsun komşularımız gelip 'bu da benden olsun' deyip takdim ediyorlar. Her musibette bir hayır vardır, şer bildiğinizde hayır vardır denilir ya, bu koronavirüste mahallede özlediğimiz eski komşuluklar ortaya çıkmaya başladı. Fatma teyze alt komşusunun çocuğunu çağırıp 'Bana şunu alır mısın? diyebiliyor. Üstteki komşu teyze, 'Yemeğiniz var mı? diyebiliyor. Komşuluklar ve birlik daha ön plana çıkmaya başladı. "

Özcan, her konuda kendisine destek veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

Konuşmasının ardından mahalledeki iki yaşlı kadından telefonla gelen siparişler üzerine markette ve pazarda alışveriş yapan Özcan, yaşlı bir kadının evine aldıklarını kendi teslim etti.

Arayan diğer vatandaş için ise pazardan aldıklarını motosikletli kuryeyle gönderdi.

Mahalle sakinleri, muhtarın hizmetlerinden memnun

Evde yatağa bağımlı eşiyle yaşayan 81 yaşındaki Ümmügül Parlak, her işlerine koşan Muhtar Süleyman Özcan'a teşekkür ederek, "İyi ki annen seni benim için doğurmuş. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Onu ilk gördüğümde çok beğendim ve bütün mahalleyi gezdim 'rey verin' diye. Tanıdığım beri, muhtarlığa başladığından beri bu hizmeti yapıyor. Her işimize koşuyor." dedi.

Mahalle muhtarı, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarına koşuyor (1)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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