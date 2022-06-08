Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı - Son Dakika
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Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı

08.06.2022 12:49
Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı

Adıyaman'da, parklarda bulunan oyun aletlerine zarar veren şahısları uyaran mahalle muhtarı saldırıya uğradı.

Adıyaman'da, parklarda bulunan oyun aletlerine zarar veren şahısları uyaran mahalle muhtarı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Parkında bulunan oyun gruplarına zarar veren bir grup yabancı uyruklu şahsı fark eden Turgut Reis Mahalle Muhtarı ve Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, şahısları uyarmak istedi. Bu esnada çıkan tartışma sonrasında şahıslar, kendilerine uyaran Muhtar Geylani Taş'a saldırdı. Vatandaşların araya girmesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, uyardığı şahıslar tarafından saldırıya uğradığını vurgulayarak, "Allah rızası için artık bu yabancı uyruklu şahıslara bir çözüm bulun. Bunlar bir mahalle muhtarına saldırabilecek kadar güç buluyorlarsa artık diyebilecek bir şey yok. Bu kişiler ilk Türkiye'ye geldiklerinde onlara yardım yapabilmek için elimizden geleni yaptık şimdi ise saldırıya uğruyoruz" diye konuşarak duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Abdulkadir Geylani, Turgut Reis, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı - Son Dakika
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