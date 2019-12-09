Son Dakika Haberleri: Mahalle Muhtarından doğalgaz eleştirisi
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Mahalle Muhtarından doğalgaz eleştirisi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde doğalgaz yapımı nedeniyle mahalle halkı çamurdan sıkıntı çektiklerini bildirdi.

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Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde doğalgaz yapımı nedeniyle mahalle halkı çamurdan sıkıntı çektiklerini bildirdi.


Mağdur olduklarını iddia eden Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, "Geçtiğimiz aylarda Kiltepe Mahallesi Ayverdi sokak ve 6 sokağımızda doğalgaz alt yapı çalışmaları yapımı var. Ama doğalgaz alt yapısını yapanlar, kaç gün geçmesine rağmen hala işi bitirmediler."ifadelerini kullandı.


Muhtar Demirtaş, "Doğalgazın gelmesini bir yıldır bekliyorduk. Ama şimdi kış mevsimde yapılıyor. Mahallemiz çamur içinde. Vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bizi göreve seçen insanlarımız bize sorunlarını iletip, çamurdan kurtulmak istediklerini söylüyorlar. Doğalgaz şirketi burayı kazdı ama mucur dökmesi gerekirken yapmıyor. Mahallemizde alt sokaklar perişan durumda. Yetkililerle bir türlü iletişim sağlayamadık. Muhtar olarak muhatap bulamıyoruz. Yetkili firma doğalgaz yapacağız diye kazdı ama burada su ve kanalizasyon boruları patladı. Doğalgaz inşaatının biran önce bitirilmesini bekliyoruz. Biran önce yollarımız çamurdan kurtarılmalıdır." şeklinde konuştu.


Ayverdi sokakta yaşayan Yusuf Yücekaya ise, "Mahallemizde doğalgaz çalışması var ama bakıyoruz iş yavaş gidiyor. Adamlar geldi kazdı bitirmeden gittiler. Şimdi her yer çamur içinde sizlerde görüyorsunuz biran önce doğalgaz çalışmasın bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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