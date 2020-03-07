Mahalle muhtarından örnek davranış - Son Dakika
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Mahalle muhtarından örnek davranış

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle muhtarı köy merasından elde ettiği kira gelirini mahallesinde bulunan ilkokulun okul aile birliğine bağışladı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle muhtarı köy merasından elde ettiği kira gelirini mahallesinde bulunan ilkokulun okul aile birliğine bağışladı.


Hacımirzalı Mahallesi Muhtarı Hasan Erdoğan köy merasını kiraya vererek elde ettiği geliri Hacımirzalı Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu Aile Birliğine bağışladı. Eğitim öğretimin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, hayvancılara kiraya verdiği köy merasından elde edilen kira gelirini bundan sonra da mahallesindeki okul ve camiye bağışlayacağını kaydetti.


Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Hacımirzalı Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu Müdürü Mehmet Solak'ta hayırsever mahalle muhtarı Hasan Erdoğan'a eğitime katkı sağlaması ve örnek davranışından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - ADANA

Hasan Erdoğan, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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