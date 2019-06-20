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Mahalle muhtarından vatandaşa bilinçli kullanım çağrısı

24 dakika önce

Mahalle Muhtarı Künel de vatandaşların hatları daha bilinçli kullanmasını diledi.

Mahalle muhtarından vatandaşa bilinçli kullanım çağrısı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Çamönü Mahallesi'nde kanalizasyon hat ve bacalarında gerçekleştirdiği bakım çalışmaları sonucunda, hatlarda tıkanmaya sebep olan kargı, çuval, taş ve bez parçası gibi yabancı maddeleri temizledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılan maddelerin neden olduğu olası arızaları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde de Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince bakım çalışması gerçekleştirildi. Hatlarda tıkanmaya yol açabilecek taş, demir, odun gibi yabancı maddeler akşam saatlerine dek yürütülen titiz çalışma sayesinde temizlenerek, olası taşkınlar önlendi.

Çamönü Mahallesi'nin alt ve üstyapısı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Çamönü Mahallesi'nde 19 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi. Altyapının ardından 34 bin metrekare kilit parke taş imalatı gerçekleştirilen mahalleye ayrıca 200 metreküplük içme suyu deposu kazandırıldı.

Muhtardan MASKİ'ye teşekkür

Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel, "MASKİ ekiplerince mahallemizde gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyet duyduk. Dilerim bu hatlarımız bundan sonrasında daha bilinçli şekilde kullanılır ve aynı durumlar tekrar yaşanmaz. Yoksa hatlar tıkanıyor. MASKİ, ne zaman bir talebimiz, ihtiyacımız olsa ilgileniyor, imkanlar dahilinde her türlü müdahaleyi yapıyor. MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran da işinin ehli bir insan. Daha da güzel işler başaracağına olan inancımız tamdır. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Akhisar, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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