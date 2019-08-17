Son Dakika Haberleri: Mahalle muhtarının kullanılmayan hastane bahçesi için otopark olsun talebi
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Mahalle muhtarının kullanılmayan hastane bahçesi için otopark olsun talebi

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni hastane yapıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır atıl durumda kalan eski devlet hastanesinin bahçesinin otopark olarak kullanılması isteniyor.

Mahalle muhtarının kullanılmayan hastane bahçesi için otopark olsun talebi, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni hastane yapıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır atıl durumda kalan eski devlet hastanesinin bahçesinin otopark olarak kullanılması isteniyor.

Hamam mahallesi muhtarı Harun Kara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan ve yeni hizmet binası na taşınmasıyla yaklaşık iki yıldır atıl durumda kalan eski devlet hastanemizin, bunca zamandır herhangi bir proje içerisine alınmaması ben ve benim gibi düşünen tüm hemşehrilerimizi üzüntüye sokmaktadır. Sayın kaymakamımız Hasan Çiçek ve belediye başkanımız Hüseyin Doğan'ın özverili girişimleriyle birkaç farklı proje için fizibilite çalışması yapılmış olup fakat olumlu sonuca ulaşılamamıştır. Muhtarlığımız olarak ve Emet halkından gelen talepler doğrultusunda eski devlet hastanesinin yerine, memleketimize fayda sağlayacak kalıcı bir eserin en kısa sürede yapılmasını temenni ediyoruz. Bu süre zarfında haftada bir kurulan Salı pazarının getirdiği sıkışıklığın ve otopark sorununun çözümü olarak, eski devlet hastanesi bahçesinin araç parkına açılması tam İsabet olacaktır. Tüm hemşehrilerimiz gibi sırtımızda kambura dönüşen bu külfetin nimete dönüşmesi adına gerekli desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
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