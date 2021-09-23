Üye Girişi
Mahalle muhtarları ile "huzur ve güvenlik" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mahalle muhtarları ile "huzur ve güvenlik" toplantısı yapıldı

23.09.2021 15:17
Mahalle muhtarları ile

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün organizesinde, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile "huzur ve güvenlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün organizesinde, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile "huzur ve güvenlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında, Adıyaman Belediyesine ait Altınşehir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları ve personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Adıyaman'ın genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler, ihtiyaç ve sorunlar ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, toplantının amacının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da mahalle muhtarlarımızı dinleyerek sorunlara çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "İlimizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik canı gönülden çaba gösteren emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiğince emniyet teşkilatımıza destek oluyoruz. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için kurumlar arası koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Adıyaman'ın huzur ve barış şehir olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar ise," Milletimizin bu huzur ve güven ortamının sürdürülmesi de bir o kadar önemlidir. İlimizdeki bu huzur ortamının devamı için emniyet teşkilatımız canla başla çalışıyor. Bizde Valilik olarak elimizden geldiğince bu çalışmaları destekliyoruz. Bir kent güçlü ekonomik bir sisteme sahip olabilir ama orada huzur ve güvenlik yoksa bunların hepsi boştur. Önce huzuru ve insanların can ve mal güvenliğini tesis etmemiz gerekir ki onlar üretebilsinler ve sağlıklı yaşayabilsinler. O yüzden huzur ve güvenlik devletin en temel hizmetlerindedir. Ben Adıyaman'a atandığım ilk günde muhtarlarımızla bir toplantı yapmış ve şunu ifade etmiştim; 'Muhtarlarımız devletin kılcal damarları ve üç beyleridir' demiştim. Bizim ulaşamadığımız yerlere ve hanelere muhtarlarımız ulaşabilmektedir. Bizim devlet olarak politikamızı vatandaşlarımıza iletecek olan muhtarlarımızdır. Bundan dolayı muhtarlarımızın görüş ve önerileri ile ihtiyaç ve sorunları bizim için çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından sohbet havasında geçen toplantıda mahalle muhtarlarına tek tek söz verilerek, sorun ve talepler dinlenildi. Vali Çuhadar, mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunları tek tek not aldırarak, bu sorunların çözüme kavuşturulması için imkanların el verdiği ölçüde çaba göstereceklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Mahalle muhtarları ile huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
Mahalle muhtarları ile huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

İbrahim Ergüder, Süleyman Kılınç, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mahalle muhtarları ile 'huzur ve güvenlik' toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi 16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'

Son Dakika Haberleri
16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı         
16:51
Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar         
16:37
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 16:55:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mahalle muhtarları ile "huzur ve güvenlik" toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement