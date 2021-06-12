Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Mahalle Muhtarları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Merkez Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, özverili çalışmalarından dolayı tüm mahalle muhtarlarına teşekkür ederek muhtarların belediye hizmetlerine ilişkin taleplerini yerine getirmek için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Merkez Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle muhtarlarının mahallelerine ilişkin yapılmasını istedikleri hizmetlere dair talep ve önerilerini dile getirdikleri toplantıda ayrıca mahallelerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, muhtarlık makamının yerel yönetimlerin başladığı yer olduğunu belirterek belediye ve kamu kuruluşları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların mahallelerindeki eksiklikleri, yapılmasını istedikleri hizmetleri ilk olarak mahalle muhtarlarına ilettiklerini ve muhtarların bu sorunun çözümü için çaba gösterdiğini ifade eden Savran, "Bizler de bu şehirdeki huzuru ve mutluluğunu hakim kılmak, aynı zamanda güzellikleri artırarak, vatandaşımızın sıkıntısı azaltarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu konuda bize en üst seviyede yardımcı olacak, işimizi kolaylaştıracak olanlar muhtarlarımızdır" dedi.

"Sizler mahallelerimizde bizim elimiz, gözümüz, kulağımızsınız" diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Savran, muhtarların ilettiği talepleri tek tek not alarak bunların hazırlanacak olan bir çalışma programı çerçevesinde yerine getirileceğini açıkladı.